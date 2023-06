I årevis har det pågått en bitter familiekonflikt om ringnotbåten «Malene S» i Austevoll. Krangelen handler om makten i Skårungen II AS som eier «Malene S», og om hvordan deltakerlovens aktivitetskrav skal forstås.

Reder Malene Skår Foto: Torhild Måkestad Martinusse

De to familiegreinene, med Tor Østervold og hans selskap Solhaug og søsteren Malene Skår og den familiens selskaper, står på hver sin side i familiefeiden. De krangler om kontrollen av verdier for rundt regnet 800 millioner kroner.

Verdianslaget understøttes av at Sildesalgslagets direktør Jonny Berfjord la inn et bud på «Malene S»-rederiet på 750 millioner kroner for rundt to år siden.