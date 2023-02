Familiekrangelen om makten i rederiet Skårungen II AS som eier ringnotbåten «Malene S» pågår fortsatt for fullt. Krangelen dreier seg om verdier for 800 millioner kroner, og står mellom søsknene Malene Skår og Tor Østervold og deres familier.

For å underbygge verdiene i rederiet kan det nevnes at Sildesalgslagets nye direktør Jonny Berfjord la inn et bud på «Malene S»-rederiet på 750 millioner kroner for snart to år siden. Familien ble ikke enig om et salg.

Nå beskyldes Tor Østervold og hans familie for å tappe rederiet for penger.