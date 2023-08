– Det går faktisk greit, gitt at fjoråret var et oppstartsår for oss.

Slik oppsummerer administrerende direktør Tor Leif Mongstad både fjorår og inneværende år overfor Kystens Næringsliv.

Om de store høydepunktene har uteblitt, har 2022 vist en omsetning som ifølge Mongstad «har tilsvart driften». Det ga et driftsresultat på 9,8 millioner kroner, mot 28,3 året før.

– En jevn utvikling, i et år der vi har ønsket å få innpass også i andre sektorer. Det samtidig som at vi kanskje hadde større ambisjoner enn det som var reelt.