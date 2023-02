– Arbeidsgiver mener at det er sjøfolk det skal plukkes fra, mens organisasjonene mener at hele instituttet skal involveres når kuttene fordeles, oppsummerer Utåker til Kystens Næringsliv. Onsdag 22. februar ble ansatte i Havforskningsinstituttet møtt med felles informasjon om kostnadskutt, for første gang siden desember i fjor da det ble klart at forskningsinstitusjonen måtte gjøre tøffe, økonomiske prioriteringer. Intern e-post «For å få budsjettet i balanse må instituttdrifta takast ned med ca. 120 millionar kroner», het det i e-posten, som fortsetter «det kjem i tillegg til nedtrekket på vel 50 millionar kroner på rederi.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.