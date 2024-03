Styreleder i bransjeorganisasjonen Norske skipsverft, Hugo Strand, er glad for at norske verft har mer å gjøre enn på mange år.

– Dette er et luksusproblem, sier han til Kystens Næringsliv.

Han legger til at det ikke oppfattes slik av alle:

– Det er selvsagt kjedelig å være verftssjef å se at man kunne tjent gode penger og servet rederiene – om man hadde en dokk. Og selvsagt er det utfordrende for redere som ikke får verftsplass når de har behov, sier Strand.

Hugo Strand er styreleder i Norske Verft. Foto: Stig Erik Elliott

Ingen hjelp fra utlandet

Det er gode nyheter at det er travelt – men samtidig er det litt kjipt.

Fordi hadde norske verft hatt bedre økonomi og finansielle støttespillere kunne situasjonen vært unngått.

– Vi er konkurransedyktige, men norske verft har ikke kapasitet til å ta unna alle dokkhenvendelser. Det er rett og slett fullt opp med arbeid, og ventelistene er økende. Med noen unntak har verftene vært litt forsiktige de siste årene med å investere, det gjelder også i dokk-kapasitet, sier Strand til Kystens Næringsliv.

Faren for at norske redere vil se til utlandet er også til stede.

Men, også der begynner det å fylles opp.

– Vi kjører på full kapasitet her, og har ikke merket økte henvendelser fra Norge, sier direktør og skipsingeniør Kent Damgaard ved Karstensens Skibsværft i Skagen.

Når det er fullt i Danmark, må norske fartøy seile videre til blant annet Polen og Nederland – i verste fall. Men det fylles opp også der, forteller Strand.

MS «Geir» i dokk ved Vaagland Båtbyggeri. Foto: Vaagland

Bør vurdere investeringer

Strand håper norske verft med ambisjoner vurderer å investere i dokk-kapasitet i årene framover. Offshoremarkedet er tilbake, havvind-fartøyer kommer til, og forsvaret skal utvide flåten og ombyggingsoppdrag blir det mange av.

– Jeg håper også at norske myndigheter og banker bidrar til finansiering på fornuftige vilkår. Det er kanskje heller ikke det dummeste for rederi med en viss flåtestørrelse å inngå langsiktige serviceavtaler, enn si investere i skipsverft med dokk-kapasitet, sier Strand.

Det gode markedet vil holde seg en god tid, mener han.

Han legger til:

– En flytedokk er en relativ trygg investering, med begrenset kommersiell risiko.

Snøkrabbebåten «Trombas» i tørrdokk. Foto: Jon Eirik Olsen (illustrasjonsfoto)

Tross alt positivt

Strand forteller også at tiden framover tegner for mer hektisk for norske verft – for dem som ha kapasitet og gjennomføringsevne.

– De større skipsverftene har fått fylt opp ordrebøkene, og service- og ombyggingsmarkedet er sterkt. De som har gjennomføringsevne og tilstrekkelig kommersiell dyktighet kan oppleve noen gode år. Det vil være fullt fortjent.

Store variasjoner

Gunnar Arnold Nordbø er daglig leder ved Vaagland båtbyggeri. Han forteller til Kystens Næringsliv om store sesongvariasjoner i bransjen.

– I høst hadde vi et lite antall, og måtte annonsere. Akkurat nå er vi sprengt, mens vi normalt har stor overkapasitet under og etter sommerferien.

Ikke det at verftet går dårlig.

I oktober snakket vi med en svært fornøyd verftssjef, som hadde lagt bak seg noe av en snuoperasjon for eget verft. Det har gitt positive tall, og nye tanker rundt egen drift.

– Vi har investert for å kunne ta imot mer vedlikeholdsoppdrag, og prøver å sikre oss lengre operasjoner.

Sesongvariasjonene Nordbø forteller om gjenspeiler også stødige kundeforhold.

– Vi har allerede bestillinger til neste vinter, og kunder har bestilt allerede mens de har vært i dokk.

Økningen i henvendelser fra offshoreindustrien merker ikke Vaagland så mye til.

– Det er ikke veldig mange vi får inn i vår 16 meter brede dokk. Vi fikk en forespørsel for et fartøy på 91 ganger 22 meter. «Da må du ta god fart inn i dokken, sa jeg», sier Nordbø og ler.

Må si nei til nye oppdrag

Hos Larsnes Mek Verksted har dette blitt en gjennomgangsmelodi: «Beklager. Her er det fullt».

– Jeg vet ikke hvor mange ganger i uken vi må si nei, sier Jarle Gunnarstein til Kystens Næringsliv.

En investering på «flere hundre millioner kroner», og en gammel drøm om mer kaiplass og tørrdokk gikk i fjor i oppfyllelse for administrerende direktør Gunnarstein og resten av Larsnes Mek Verksted.

Nyinvesteringen har vært godt timet opp mot et travelt år.

– Det er veldig mange som ringer etter ledig kapasitet. Det er greit når vi har ledig kapasitet, men det er en veldig spesiell tid akkurat nå.

Jarle Gunnarstein er administrerende direktør ved Larsnes Mekaniske Verksted. Foto: Anders Furuset

Verftssjefen sikter til at dette er tiden for vedlikehold i brønnbåtnæringen, og at det skjer samtidig med et oppsving i offshoremarkedet. Samtidig er det flere aldrende flåtegrupper som trenger vedlikehold og klassearbeid.

Det betyr ekstra tonnasje i tillegg til de sesongmessige svingningene verftene forholder seg til.

Om kapasiteten er sprengt fra nå og fram til sommerferien, er der samtidig lyspunkt i sikte for dokkingbehovene.

– Etter sommerferien har vi en god del ledig kapasitet.

– Hvor går forsmådde kunder?

– De søker jo først i eget lokalområde, før de må gå bredere ut. Hvor de ender opp vet jeg ikke.