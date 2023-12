– Porteføljen vår er i dag på nesten 7 milliarder norske kroner, sier Kent Damgaard til Kystens Næringsliv om det som er under bygging og planlegging ved Skagen-verftet.

Norske «Havfjord» og «Havglans» fotografert i Skagen ved Karstensens Skibsværft i 2021. Foto: Torhild Måkestad Martinussen

Damgård er direktør ved tradisjonsrike Karstensens skibsværft, på spissen av Jylland helt nord i Danmark. Verftet har historie tilbake til 1917, har utvidet med skrogverft i Polen. I mange år har verftet vært et attraktivt verft også for fiskebåtredere nord for Kattegat.