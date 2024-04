Forskerne Arne Levsen og Lucilla Giulietti ved Havforskningsinstituttet (H) er bekymret over at fiskeparasitten kudoa er påvist i kysttorsk og brosme. Den kan bli et stort problem både for fiskeri- og havbruksnæringen, dersom den brer seg langs kysten.

– Trenger å vite mer

Parasittfunnet ble gjort under et kysttorsk-tokt på Helgelandskysten høsten i fjor. Det var Levsens forskerkollega, Paolo Cipriani, som oppdaget parasitten da han lette etter kveis i brosme.

Parasittologene ved HI får inn prøver av fisk både fra referanseflåten og tokt som kjøres både i fjorder og til havs av HI selv.