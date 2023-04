Verdien på den samlede verdensflåten er i 2023 beregnet til 1400 milliarder dollar. De ti største skipsfartsnasjonene innehar 70 prosent av denne verdien, og Norge ligger på en fjerdeplass på verdensbasis – én plass opp fra i fjor. Det viser den ferske konjunkturrapporten til Rederiforbundet for 2023. – Kina, Hellas og Japan er de tre desidert største nasjonene etterfulgt av Norge, USA og Singapore. I den norske flåten er det offshore- og gasstanksegmentet som har høyest markedsverdi, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg til Kystens Næringsliv.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.