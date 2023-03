– En lang prosess med mye uenigheter, oppsummerer tillitsvalgte Raymond Veivåg i Sjømannsforbundet til Kystens Næringsliv. Rederisjef mener sjøfolk må ta uforholdsmessig stor del av kuttene. Belager seg på oppsigelser. Les mer Nyheten om dramatiske kutt i Havforskningsinstituttet kom tidlig i desember i fjor. Det ble tidlig klart at Rederiavdelingen måtte ta de største kuttene. I sum og antall hoder innebærer dette blant annet ett forskningsfartøy og 25 stillinger til en samlet verdi av 50 millioner kroner.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.