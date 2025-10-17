Kyststatene gikk fra hverandre uten avtale

UtenriksKyststatene gikk fra hverandre uten avtaleFredag ettermiddag ble det klart at det ikke ble signert noen makrellavtale i London etter to dager med forhandlinger.Den norske forhandlingsdelegasjonen. Fra venstre: Inga Nesheim, Lene Aalné, begge fra Fiskeridirektoratet, Christian Halstensen, Audun Maråk begge representanter for Fiskarlaget, Roald Oen, Sildelaget, Are Salthaug, HI, foran: Ann Kristin Westberg (t.v.), forhandlingsleder, Lena Brungot, begge fra Fiskeridepartementet, Kjetil Øvregaard Østebø, Caroline Ellingsen, Sjømat Norge og Kåre Heggebø, Fiskarlaget.Foto: Kjersti SandvikKjersti SandvikJournalistLondon