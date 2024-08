– Norsk fisk har svært høy anseelse i Ukraina. Den har høy kvalitet, og vi ser at selv under krigen har konsumet av norsk fisk i Ukraina økt betraktelig, sier Vitalij Onopriyenko, salgsdirektør, i Pelagia. Her avbildet sammen med kollega Elena Melnychuk.

Foto: Rune Kristian Ellingsen