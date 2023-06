– Vi har også ønsket oss tilgang til britisk sone for å fiske makrell om det blir nødvendig, men betingelsene som Norge har inngått med Storbritannia, kunne vi ikke være med på, sier lederen i den pelagiske foreningen Felagið Nótaskip, Jógvan Jespersen.

Han utdyper:

– Norge og EU innfører med avtalen et nytt prinsipp med at Norge «betaler» med andeler av sin avtale kvote for å slippe til i britisk sone for å fiske makrell. Til nå har det vært andel mot andel i slike avtaler, uten «betaling» for å få sonetilgang.