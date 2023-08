– Russland ønsker å vise makt, og ønsker å provosere Norge, sier Østhagen til Fiskeribladet.

Forrige uke startet Russland en større marineøvelse nord og sør for Bjørnøya, og NRK meldte at norske fiskere nektet å flytte seg fra områdene til tross for øvelsen. Norge var ikke varslet på forhånd, og fiskerne hadde heller ikke fått beskjed fra norske myndigheter om å flytte seg.

Seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt tror norske fiskebåtredere må belage seg på en ny virkelighet i nord.