Anklager russiske fiskeriselskaper for spionasje og sabotasje. I Norge får de holde frem som før

To russiske fiskeriselskaper, inkludert hvitfiskgiganten Norebo, er mistenkt for å ha deltatt i et russisk-statlig spionasjeprogram. Nå innfører EU sanksjoner. Norge gjør foreløpig ingenting.