Antarktis er det kaldeste, mest forblåste, høyestliggende og tørreste kontinentet på jorden. Her, i Sørishavet rundt Sør-Orknøyene, Bransfieldstredet og Sør-Georgia leter Aker Biomarines fartøy etter krill.

Selskapet er et maritimt bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både humankonsum, fisk og dyr.

– Verdensledende

Totalkvoten på krill i fjor var 620.000 tonn, og totalt ble det da tatt 416.000 tonn. Av dette tok Aker Biomarine 300.000 tonn.

Aker Biomarine tar i bruk ny drone og får informasjon om hva den finner i sanntid. Foto: Aker Biomarine

– Vi står altså for mesteparten. Vi har flinke folk, og effektive båter og fabrikker og er derfor verdensledende, sier Johnny Solheim.

Solheim (48) har vært skipper i 21 år og jobbet i Aker Biomarine siden 2011.

Fra nyåret skal de ta i bruk et hjelpemiddel for å fiske enda mer effektivt.

– Vi får ikke opp totalkvoten. Så derfor prøver vi ut nye ideer for å effektivisere fisket, sier han.

Sendes på jakt

For å nå målet, skal de ta i bruk splitter nytt utstyr: En drone. Skipper Solheim forklarer at han henter ut en rute hvor den skal gå.

– Dronen kjører ruten, og så får jeg opp på sonar og ekkolodd hva den registrerer, sier han.

Johnny Solheim bor i Måløy og er skipper på «Antarctic Endurance» i Sørishavet. – Det er et spektakulært område og vi ser mye dyreliv, mye hval og sel, sier han. Foto: Privat

I høst har Aker Biomarine hatt kurs i Ålesund, hvor Solheim og andre fikk prøve dronen.

– Vi har hittil bare lekt oss ute på fjorden. Det blir spennende å prøve den. Det er mye sjø og is og et røft klima. Men den skal tåle lave temperaturer og være veldig sterk, sier Solheim.

Seks måneders byggetid

Maritime Robotics har laget dronen og bekrefter at den er spesiallagd for operasjoner i arktiske strøk.

– Selve dronen er bygd fra et skrog som vi kjøper ferdig fra AKVA Polarcirkel, sier Kristoffer Fortun, salgssjef i Maritime Robotics.

Skroget er bygd i materiale HDPE, høydensitetspolyetylen, som er en type plast med høy tetthet. Det er ifølge Fortun et nærmest vedlikeholdsfritt materiale som tåler tøffe forhold. Skroget er også fylt med skum som gjør at det er nært usenkbart.

– Dronen er seks meter lang, og har selvfølgelig en begrensing på vind og vær på grunn av størrelsen. Vi har utviklet et system som gjør at den skal oppdage is som ligger under overflaten som skal hindre båten å treffe borti det. Du finner ikke noe bedre egnet materiale enn det den båten er bygd i, sier han.

Fortun forteller at det er samme materiale de bruker på arbeidsbåter i arktiske områder fra før av.

Dronen er basert på en av Maritime Robotics eksisterende ubemannede plattformer, utstyrt med en sensorpakke Aker Biomarine allerede bruker i dag.

– Vi har tatt fiskeri-ekkolodd satt på en liten båt som gjør at de kan finne krill i vannsøylen og redusere unødvendig leting med sine store fiskefartøy, sier Fortun.

Han forteller at sensoren bruker lyd i vannet og oppdager om det er noe i vannsøylen som slår ut på sensoren.

Det er ifølge Fortun mulig å se volum og også hvor dypt krillen står.

– Ved å ta i bruk dronen, vil de spare mye diesel for både miljøet og pengeboken. Med operasjon på rundt fem knop bruker den cirka hundre liter drivstoff i døgnet, sier Fortun.

Samarbeid

Foreløpig har Aker Biomarine én båt på fiske i Sørishavet, «Saga Sea». «Antarctic Endurance» skal på felt på nyåret, og senere skal også «Antarctic Sea» på krillfiske.

Båtene fisker som regel sammen, og skal dele på dronen for å finne ut hvilke områder de skal fiske i.

Når skipper Solheim går på vakt 2. januar, skal den nye dronen være på plass i Antarktis.

Aker Biomarine har tre båter på krillfisket i Antarktis og Johnny Solheim har jobbet på alle. «Antarctic Endurance» har 56 personer om bord. Foto: Aker Biomarine

Solheim forteller at de leter i store områder og at det ofte tar litt tid å finne stedene der krillen står tettest.

– Men nå kan dronen lete for oss. Dronen er ikke en billig sak, men vi får se om den virker, sier Solheim.

Når de finner krillen, blir den pumpet opp med vakuum.

Som regel er krillen levende når den kommer om bord, ifølge Solheim. Så kokes den og blir omgjort til mel eller olje.

– Vi har et laboratorium om bord og tar prøver av krillen hele tiden. Etter å analysert produktet, velger vi hva vi skal produsere. Når krillen er fetest, brukes den til omega 3, forteller Solheim.

Til lakseindustrien

Solheim forteller at den største endringen siden han startet i selskapet, har vært ny teknologi.

Dette er ikke første gang de benytter seg av drone til hjelp. Aker Biomarine har tidligere tatt i bruk en spesialbygd havdrone for å samle detaljert informasjon om krillbiomassen i Antarktis.

Ifølge Solheim er trålerne og fabrikkene blitt mye mer effektive gjennom årene.

Fraktebåten deres «Antarctic Provider», som var i Norge for første gang i 2021, henter krill-produktet og kommer ned med mannskap, drivstoff og proviant.

Den kan hente 12.000 tonn mel om gangen.

Det meste av det Aker Biomarine produserer går til lakseindustrien, blant annet til Norge. Selskapet har også fabrikk i Houston, Texas.

– Vi har også bygget en ny proteinfabrikk i Ski i Norge, hvor det lages proteinbarer, sier skipperen.

Tannfiske

I tillegg til Aker Biomarine er det også et annet norsk selskap i Sørishavet: Ervik Havfiske.

I fjor la Russland ned veto om at de ikke fikk fiske tannfiske i Ross- og Amundsenhavet, og det gjorde de også i år.

Stig Ervik har bygd Ervik Havfiske til verdens største autolinebåtrederi. Foto: Fiskeribladet

– Da sa engelske myndigheter tydelig ifra om at Russland ikke kan nekte båtene å fiske. Russland gikk da tilbake på dette. Så vi kan fiske i år, forteller fiskebåtreder og daglig leder i Ervik Ocean, Stig Tore Ervik.

De fikk fiskelisens på de tre båtene de hadde søkt for, «Argos Georgia», «Nordic Prince» og «Argos Helena», men hadde ikke sjans å få klargjort alle i tide.

– Selvfølgelig taper vi på dette. Vi håper vi kan være tidligere neste år, sånn at vi kan fiske med de tre båtene vi har.

Fiskeriet startet 1. desember. Båten deres «Argos Georgia» deltar på tannfiske.

I likhet med krillfiske, fisker deltakerne så mye de kan frem til kvoten er nådd.

De kan fiske rundt 4000 tonn. Vanligvis har de ifølge Ervik vært ferdige innen 30. januar.

– Dette er et olympisk fiskeri, så du må nesten være der fra starten av for at det skal være vits i å delta, sier Ervik.