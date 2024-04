Under et innlegg på Pelagisk forenings årsmøte gikk Eldøy gjennom status på alternativt drivstoff til diesel.

Til tross for CO₂-avgift og dyr diesel, kan han vanskelig for å se for seg at store investeringer i alternativt drivstoff på fiskebåter vil bli lønnsomt i løpet av en tiårs periode.

Derfor tror han de fleste fiskebåter vil gå på diesel også om 10 år, med ulik grad av innblanding av biodiesel.

Størrelse og sikkerhet

– Jeg kan vanskelig å se for meg at man kan forsvare en så stor investering med at biogass blir billigere enn diesel, sa Eldøy.