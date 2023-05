– Det er beklagelig om tidligere norske fiskebåter brukes til ulovlig fiske i andre lands havområder, skriver Ane Jørem, konstituert kommunikasjonssjef for utviklingspolitikk i Utenriksdepartementet, til Fiskeribladet.

Bakgrunnen for svaret er en omfattende rapport om at 47 store norske utrangerte fiskebåter har endt opp i Afrika og brukes i «tvilsomme» fiskerier, som Fiskeribladet omtalte forrige uke.

Utenfor kysten av Vest-Afrika

Det er Støttekomiteen for Vest-Sahara, Fellesrådet for Afrika og Naturvernforbundet som sår bak rapporten, som er utarbeidet med støtte fra det statlige Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad.