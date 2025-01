Trakk seg som lokallagsleder i protest – etterlyser Fiskebåt-svar fra ledelsen i Fiskarlaget

Hitra og Frøya Fiskarlag ville føye seg for Fiskebåts krav. Nå kritiserer Trond Harald Iversen Fiskarlaget for manglende informasjon om hva som skjer, og hva de står for.