Tolletaten har i år intensivert kontrollen på norsk sjømateksport, både gjennom Tolletatens elektroniske fortollingssystem, men også gjennom fysiske kontroller.

Det samme gjorde de for to år siden. Da gikk Tolletaten også ut og ba norske sjømateksportører sikre at tolldeklarasjoner og dokumenter er korrekt utfylt når fisk skal sendes ut av landet. Bakgrunnen var at etaten under vinterfisket i 2021 oppdaget en rekke avvik i eksportkontroller.

Følger ekstra med

Snart to år etter har de ikke sett mye bedring, skriver Tolletaten i en epost til Fiskeribladet.