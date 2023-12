Mandag ettermiddag skriver avisen Kyst og Fjord at Nord-Troms og Senja Tingrett har frifunnet skipper og rederiet som eier Tromsø-båten «Grimsholm».

I den enstemmige dommen, som Fiskeribladet har lest, står det at retten har kommet til at de tiltalte frifinnes som følge av at det ikke er tilstrekkelig bevis for en objektiv overtredelse av havressursloven.

Fikk forelegg

Etter notfiske på makrellen i Nordsjøen i 2020, ble skipperen på båten tiltalt for å ha sluppet ut hele, eller deler av fangsten når det var fare for neddreping av fisk.