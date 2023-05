I Revidert nasjonalbudsjett viser regjeringen til store økninger i kostnadsanslaget for prosjektet Stad skipstunnel.

– Kostnadsanslagene for Stad skipstunnel har økt betydelig. På grunn av en krevende økonomisk situasjon, er det viktig at vi har kontroll på kostnadene i prosjektet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Ap, Sp og SV har ble i budsjettforhandlingene i høst enige om at Stad skipstunnel skulle få 76 millioner kroner i oppstartsmidler over neste års statsbudsjett, men nå har Kystverket levert et nytt anslag som gjør at prisen på prosjektet nå vil bli på over 7 milliarder kroner, en økning på 74 prosent. Dermed snur Skjæran i forhold til sitt tidligere løfte.

På begge sider av tunnelen, både på Sunnmøre og i Nordfjord reageres det kraftig.

- Tidenes mest kyst- og Vestlands-fiendtlige

Tidligere ordfører i Stad og nå stortingspolitiker for Venstre, Alfred Bjørlo, er heller ikke nådig mot regjeringens avgjørelse og går hardt ut i Fjordenes Tidende.

. Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre. Foto: Venstre

– Dagens nyhet om at regjeringen stopper vidare arbeid med Stad Skipstunnel, er endå et bevis på at Ap/Sp-regjeringen er tidenes mest kyst- og Vestlands-fiendtlige. Venstre reagerer sterkt på at Vestlandet ser ut til å ha blitt Støre-regjeringens mobbeoffer, der alt som skjer på vår kyst enten skal skattes i hjel eller stoppes, seier Alfred Bjørlo til Fjordenes Tidende.

Partiet vil nå ha en garanti for at Stad skipstunnel skal bygges.

Stad skipstunnel skulle være et tilbud til både fiskebåter, Hurtigruten og hurtigbåter som skulle bedre kommunikasjonen mellom Møre og Romsdal og Vestland, samt leveringssikkerhet for fiskebåter. Nå er tunnelen utsatt enda en gang. Foto: Stad skipstunnel

– Utarmer distriktene

Ordfører i Vanylven, Lena Landsverk Sande, reagerer kraftig på utsettelsen.

– Vi får nok en gang understreket at vår kyst- og distriktsfiendtlige regjering holder fram med å utarme distriktene så best de kan. Vi ser ingen interesse for at vi skal få hjelp til å opprettholde et levende Kyst-Norge, sier Sande til Sunnmørsposten.

Frps fylkespolitiker i Møre og Romsdal, Frank Sve, kaller utsettelsen et svik mot kysten og tidenes løftebrudd.

Til Sunnmørsposten uttaler han: – Det er tydelig at samferdselssektoren må ta alle kuttene. Gitt den oljepengebruken regjeringen nå setter i gang med er det oppsiktsvekkende at de ikke finner plass til Stad skipstunnel.

Frank Sve mener at utsettelsen vil ramme bygg- og anleggsnæringen knallhardt.

– Jeg er nesten målløs

På sørsiden av den planlagte tunnelen er Høyres ordførerkandidat Bengt Solheim-Olsen i Kinn kommune skuffet.

– Jeg forstår godt at folk er både sjokkert og skuffet på en dag som denne. Jeg har, som så godt som alle andre, gått rundt og trodd at den neste store «happeningen» med Stad skipstunnel skulle være oppstarten av byggearbeidene, og en deretter åpningen av den, sier han til Fjordenes Tidende.

Rolf Domstein i Måløy i Vestland er mangeårig forkjemper for Stad skipstunnel. Foto: Kjersti Sandvik

Daglig leder i Domstein Sjømat Rolf Domstein og Randi Humborstad i Måløy Vekst er også klar i talen til Fjordenes Tidende.

– Få Stad skipstunnel ut på anbud nå!, er deres klare budskap. Stortinget vedtok jo akkurat på denne datoen for to år siden, 11. mai 2021, at Stad skipstunnel skal bygges. Samtlige partier unntatt MDG stemte for. Stad skipstunnel har støtte fra et samlet Vestland, LO, NHO, Norges Fiskarlag, Kystrederiene, Havila Kystruten, Hurtigbåtforbundet, Bellona og næringsliv langs hele kysten, sier Humborstad til avisen.