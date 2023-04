– Norske fartøy skal være gode, seriøse og trygge arbeidsplasser, og jeg takker Riksrevisjonen for en nyttig rapport på et viktig område, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til Fiskeribladet. Hovedfunnene Riksrevisjonen har gitt den overordnende vurderingen «ikke tilfredsstillende», som er midlere enn kategoriene «kritikkverdig» og «sterkt kritikkverdig».

Sjøfartsdirektoratets tilsynsvirksomhet er ikke tilstrekkelig tilpasset til å avdekke utfordringene med sjøfolks arbeids- og levevilkår.

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp forventningene som det har stilt til direktoratet om å fremme gode arbeids- og levevilkår for å forebygge ulykker til sjøs.

