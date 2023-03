– Grunnrenteskatten stoppet ikke festen, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Langeland i Sjømat Norge. Hennes sjef, administrerende direktør Geir Ove Ystmark, var fornøyd med to dagers gjennomført arrangement da vi traff ham på vei inn til middag. – Vi skal koble av, og tenke på at vi tross alt har hatt et godt arrangement, sa han. – Selv om det er tøffe dager, har denne næringen alltid klart å koble av og ta en god, sosial sammenkomst, sa Ystmark videre. Grunnrenteskatt Det store samtaletemaet var naturlig nok regjeringens forslag til grunnrenteskatt som kom klokken 8 samme dag.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.