Fredag 3. januar besluttet Sjøfartsdirektoratet å holde tilbake snøkrabbefartøyet «Hunter» i Tromsø. Det skjedde etter at Havarikommisjonen hadde sendt varsel om sikkerhetskritiske forhold om bord. – Vi holder fartøyet så lenge som nødvendig, altså inntil vi er forsikret om at pålegg og sikkerhetstilrådinger er fulgt opp – sikkerheten skal være ivaretatt på en god måte om bord, sier seniorrådgiver Marit Nilsen i Sjøfartsdirektoratet til Fiskeribladet. Marit Nilsen, seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Sjøfartsdirektoratet Det var mandag 30. januar at en latvisk fisker i 30-årene ble meldt savnet fra snøkrabbefartøyet under fiske øst av Hopen i Barentshavet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.