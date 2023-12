Fiskeribladet møter Berfjord på kontoret i Bergen for å høre hvordan hans første år i sjefsstolen har vært.

Prismessig er 2023 et rekordår. Sildelaget omsatte for 13,8 milliarder kroner i år og for hver milliard, ble det bestilt kake.

– Bortsett fra en gang. Da bestilte vi sushi, sier Berfjord.

Men er snar med å rette baker for baker.

– Det er hyggelig med gode tall. Men de varierer fra år til år, og det er ikke vi som skaper dem.