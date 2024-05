Tirsdag åpnet styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen Norges Råfisklags 86. ordinære årsmøte. Fra talerstolen forteller han om en utvikling i fiskerinæringen som står i stram kontrast til en verden med krig og konflikt i både Europa og Midt-Østen:

– For tiende året på rad, fikk vi også i 2023 et fantastisk år når vi ser på verdiene som skapes. Den samlede verdien endte på hele 17,8 milliarder kroner. Dette er en halv milliard høyere enn året før, sier han.

Kvotenedgang

Nå er store deler av fiskerinæringen derimot på vei inn i en annen realitet:

– Den store drivkraften i de ti gode årene vi har lagt bak oss har vært den meget sterke torskebestanden i Barentshavet. Den nådde sin topp rundt 2013 og 2014, med en totalkvote på over én million tonn, sier Kristoffersen.

– Vi husker alle minsteprisen på torsk på 10,5 kroner i 2013. Dette bygde markeder som vi definitivt har kunne høste på i de påfølgende jubelårene, sier styrelederen.

Han forteller at torsken verdimessig har utgjort jevnt over 60 prosent av totalverdien i Råfisklagets omsetning. I 2023 utgjorde den 53 prosent av omsetningsverdien, mot 59 prosent året før.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Her ser vi kanskje konturene av det stemningsskiftet vi nå er midt i, sier Kristoffersen.

Torskekvoten er nå nede på et nivå tilsvarende første del av 2000-tallet, og prognosene tilsier at kvotene skal enda mer ned fremover.

– Merkes godt

– Denne nedgangen merkes allerede godt i kystsamfunnene. Vi har i vinter hørt om fiskeindustribedrifter som permitterer sine ansatte mye tidligere enn normalt for sesongen. Torsken kan med andre ord ikke alene bære ansvaret for aktiviteten i kystsamfunnene, sier styrelederen.

Han sier det nå er tydelig at kystflåten og trålerne søker seg til andre fiskeslag, og at en betydelig større andel av hysekvoten er tatt enn det som er normalt.

– Men det betyr bare at det er mindre hyse tilgjengelig for resten av året. Det blir ikke lett å opprettholde aktiviteten. Så vi må håpe denne bestanden kommer inn i en positiv trend, selv om kvoten går ned i år.

Lavere priser for sei

Seibestanden omtaler han som «vår lille kvotemessige trøst».

– Etter meget gode priser i 2023 var det mange som satte sin lit til seien også i 2024. Fangsttallene har vært brukbare, men dessverre ikke holdt seg på samme høye nivå, selv om kvantumet er noe redusert, sier Kristoffersen.

Han mener seien trolig blir en «nøkkelbestand» for å holde aktiviteten oppe langs kysten de kommende årene.

Det er et paradoks at Norge ikke klager å utnytte den store bestanden av vågehval på en bedre måte., mener styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen i Norges Råfisklag. Foto: Julie Arntsen

Fiskeslagene som vanligvis har mindre økonomisk betydning blir viktigere med lavere torskekvoter. Kristoffersen viser til at innførte reguleringer for lange og brosme i 2023 har ført til betydelige negative konsekvenser for flåten som drifter med et stort innslag av disse artene i fangstene.

– Dette har også store negative konsekvenser for aktiviteten i fiskeindustrien. De strenge reguleringene som er kommet på kysttorsken, vil også gi store utfordringer for aktiviteten i kystsamfunnene til høsten, sier han.

Inndratte midler til forskning

Styrelederen kommer også med et «betydelig varsku» om kunnskapsgrunnlaget i forvaltningen til mer marginale arter som nettopp brosme, lange og uer. Han mener en «føre var»-regulering på fiskeslag man har lite kunnskap om, kan ha stor risiko for kystaktivitet. Nå har Råfisklaget bevilget 7 millioner kroner for å styrke Havforskningsinstituttets uer-forskning.

Dette fisket er sterkt regulert, utelukkende som et bifangstfiske for kystflåten.

– Råfisklaget mener det da er avgjørende at man har et kunnskapsgrunnlag som sikrer legitimitet for de strenge reguleringene og eventuelt gir grunnlag for endringer, sier Kristoffersen.

Han roser Nærings- og fiskeridepartementet for å ha raskt godkjent at Råfisklaget kan benytte inndratte midler fra kvotekontrollen til formålet.

Må gjøre endringer

Som følge av regjeringens kvotemelding og forliket med høyresiden, må salgslagene nå ta flere grep. Et av dem er at Nærings- og fiskeridepartementet skal sende et årlig forventningsbrev, og praktiseringen av fiskesalgslagsloven skal gjennomgås i hvert salgslag.

Kvotemeldingen og salgslagene «Stortinget ber regjeringen anmode salgslagene om å gjøre styrene sine mer representative og inkludere en større bredde av kompetanse for å ivareta hensynet til hele verdikjeden, og at slike medlemmer bør utgjøre minst 25 pst. av styret».

«Stortinget ber regjeringen i en etterkontroll av fiskesalslagslovas bestemmelser også kontrollere om samfunnet har tilstrekkelig innsyn i og kontroll med fiskesalgslagenes utøvelse av sin myndighet».

«Stortinget ber regjeringen innføre årlige forventningsbrev i dialogen med fiskesalgslagene». Kilde: Stortinget

Nå skal også eksterne inn i Råfisklagets styre. Tidligere har Bearbeidingsutvalget tatt til orde for at 40 prosent av salgslagenes styremedlemmer burde oppnevnes av departementet. Fasit ble at salgslagene ble anmodet av Stortinget til å «gjøre styrene sine mer representative og inkludere en større bredde av kompetanse for å ivareta til hele verdikjeden», da med 25 prosent eksterne.

– Løsningen man har landet på er heldigvis mer spiselig for oss, sier Kristoffersen.

Arbeidet med å følge anmodningen skjer allerede under årets årsmøte, forteller styrelederen.

Fra i år har også Råfisklaget krav om at minst 40 prosent av styremedlemmene skal være kvinner. Dette må oppfyller i 2024 for å ha et lovlig valgt styre. Styrelederen legger til grunn av eierorganisasjonene har samlet seg for å oppnå kravene på årsmøtet i år.

– Alternativet vil være at vi må ha et ekstraordinært årsmøte, og det ser jeg ikke som ønskelig, sier Kristoffersen.

Godt rustet etter gode år

Under talen sin fortalte også Kristoffersen at: