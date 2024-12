Pantsatte hus og bil – 37 år senere teller rederiet 13 fartøy

I 1987 reiste to fiskere fra Stadlandet til Bergen for å feire at de hadde fått lån til å kjøpe sin første fiskebåt. I 2024 eier Ervik Group 13 fiskebåter og omsetter for over en halv milliard kroner.