Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

I en pressemelding fredag melder Nærings- og fiskeridepartementet at regjeringen har gitt tilsagn om 36,1 millioner kroner i tilskudd til i alt 11 kommunale fiskerihavnetiltak. Kystverket, som forvalter tilskuddsordningen, lyste ut midlene i desember 2022.

– Vi vet at gode havner og en sikker og effektiv sjøvei er viktig for økonomisk vekst og regional utvikling. Denne tilskuddsordningen skal bidra til å gi bedre rammebetingelser for fiskerinæringen i kommunene, og skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner, uttaler Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Kystverket mottok totalt 26 søknader innen søknadsfristen 1. mars.

– Når regjeringen nå gir tilsagn om tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak, vet vi at dette er et treffsikkert tiltak og et tiltak det er behov for, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

– Må prioritere fiskerihavnene

Han viser til at tilskuddene bidrar til å få gjennomført viktige fiskerihavnprosjekter langs kysten.

– Vi skal utvikle kysten og vi skal utvikle fiskerinæringen, da må vi prioritere fiskerihavnene, uttaler Skjæran.

Han viser til at forrige regjering fjernet ordningen i 2020.

– Vi sa vi skulle gjeninnføre ordningen, nå leverer vi sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ifølge regjeringen er tilskuddsordningen for fiskerihavneanlegg er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene vurderer som viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Det gis tilskudd på inntil 50 prosent av totalkostnaden for prosjektet. Anlegg som bygges med statlig tilskudd må være i kommunalt eie og være offentlig tilgjengelig.

Søkt om støtte for 288 millioner

– Arbeiderparti- og Senterparti-regjeringen gjeninnførte tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavneanlegg. Dette gjorde vi samtidig som vi tok tilbake det statlige ansvaret for fiskerihavnene. Vi kan se at dette er en ordning det har vært stort behov for.

I 2023 ble det søkt om støtte til prosjekter for 288 millioner, med et omsøkt beløp på 140 millioner.

– Summene det er søkt om viser behovet for å prioritere fiskerihavnene, og det gjør regjeringen sier Skjæran.