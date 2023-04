NRK har det siste året samarbeidet med Danmarks Radio (DR), Yle i Finland og Sveriges Television (SVT) for å kartlegge hvordan russisk skipstrafikk, for eksempel fiskefartøy, kan bli brukt til spionasje i Norden. I prosjektet er aktiviteten til skipene kartlagt gjennom åpne data.

– Etterretningsaktiviteten gjøres på toppen av den vanlige kommersielle aktiviteten, sier sjef for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, til NRK.

Havnerestriksjoner

Han opplyser om at etterretningstjenesten identifiserer enkelttilfeller og sannsynlighet for at enkeltfartøy driver etterretning, men at det konkrete omfanget er vanskelig å ha oversikt over.

Som følge av restriksjoner og sanksjoner mot Russland i etterkant av invasjonen av Ukraina får russiske fiskebåter nå kun levere fisk i de tre havnene Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord, og samtlige fartøy skal kontrolleres ved ankomst.

– Russofobi

Russlands ambassadør til Norge, Tejmuraz Ramisjivili, opplyser til kanalen at russiske sjøfolk, i tråd med norske regler, har rett til å navigere i norske farvann.

– Forsøkene på å blåse opp russofobi på grunn av sjøfolks opprinnelse, lukter av etnisk diskriminering, skriver han til kanalen.