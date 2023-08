Over 30.000 er deltakere er ventet til Aqua Nor-messen i Trondheim fra 22. til 24. august. Det har gitt utslag på tilgang på hotellrom. Er du sen med booking kan du risikere å rett og slett ikke få deg et hotellrom - eventuelt må du ut med over 20.000 kroner for to netter på det som ifølge Booking.com er det eneste tilgjengelige hotellet igjen under messen.

En rask sjekk på Hotels.com torsdag 10. august viser at alle hotellrom i Trondheim er fullbooket fra 22-24.