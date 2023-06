Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Det var med sjokk og stor sorg vi mottok budskapet om at vår styreleder og kollega Tonny Grotle 15. mai gikk bort i en alder av bare 48 år. Tonny var en varm, engasjert og faglig dyktig person som satte spor etter seg hos alle han møtte.

Han døde under tragiske omstendighet i en arbeidsulykke på næringseiendommen til Havstjerna på Iglandsvik i Bremanger 15. mai 2023 om kvelden.

Lidenskapelig opptatt av fiskeri

Tonny var skipper, medeier og leder av familierederiet Havstjerna og Havstjerna Eigedom i tillegg til at han var styreleder for Vest-Norges Fiskesalslag siden 2017. Før det satt han som medlem av representantskapet i salgslaget i perioden 2012-2016. I tillegg var han og styreleder i Bremanger Næringsråd, og gjennom sitt verv der var han en svært aktiv pådriver for næringsutvikling i kommunen.

Dette bildet er tatt under en reportasje Fiskeribladet lagde i 2017. Foto: Torhild Måkestad Martinussen

Han var lidenskapelig opptatt av fiskeri, og før han fylte 15 hadde han sin første linetur sammen med sin far Birger. 15 årsdagen feiret han om bord i MS «Måløyfisk» på fiskefeltene ved Rockall. Allerede som 16-åring var han med på å etablere det som er dagens Havstjerna AS sammen med sin far Birger og sin onkel Oddleif, da de kjøpte sin første sjark og startet fiskeri sammen når de var på fri.

Drev med stolthet

De fisket godt, og satset videre med større båter gjennom «Brattegg» i 1993 på 45 fot, «Uglem Senior» i 1997 og med «Eivindur» i 2003 på 70 fot. Denne hadde de til de i 2014 fikk levert nybygget MS «Grotle» på 70 fot som var rigget for autoline og garn.

Familiebedriften Havstjerna og båten MS «Grotle» drev han med stolthet. Han var alltid positiv, løsningsorientert og samarbeidsvillig, og hadde et stort nettverk av venner og kolleger både på land og sjø. Godt humør var også et av kjennetegnene til Tonny slik vi lærte han å kjenne.

Tonny var en kjærlig ektemann, far, bestefar, sønn og bror som satte familien høyt. Han var også en glad og sosial person, som likte seg godt sammen med venner og kollegaer.

Dypt savn

Vi kommer til å savne Tonny dypt, og våre tanker går først og fremst til hans nærmeste i denne tunge tiden. Hans kone Torunn, barna Cato, Miriam og Siri, barnebarna, hans foreldre Aud og Birger og søsknene Runar og Therese som alt for tidlig mistet sin kjære mann, far, bestefar, sønn og bror.

Vi i salgslaget er takknemlige for den tiden vi fikk jobbe sammen med han og for det han har gitt oss av kunnskap og vennskap, og vil minnes han som en god styreleder, kollega og venn.

En hedersmann har gått bort så altfor tidlig. Vi lyser fred over Tonny sitt minne.

Begravelsen fant sted til en fullsatt Bremanger kirke fredag 2. juni.