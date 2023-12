I en pressemelding tirsdag melder Høyesterett at bøtestraffen mot Svein Magne Mienna (57) blir stående.

Han ble dømt for seksuell forulemping av to kvinnelige fiskeriinspektører, i to rettsinstanser. Bøtestraffen på 12 000 kroner fastsatt av lagmannsretten blir stående.

Vurdert opp mot ytringsfrihet

– Ett av utsagnene siktet til det nordnorske begrepet «haill», som har et seksualisert innhold. Spørsmålet for Høyesterett var om ytringene rammes av straffeloven § 156 andre ledd om utilbørlig atferd som forulemper offentlig tjenesteperson, skriver Høyesterett.

Retten skriver at den tar utgangspunkt i at formålet med straffebudet er å verne offentlige interesser og utføringen av tjenestehandlinger.