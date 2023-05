– Politikerne er redde for å markedsføre hval utad, redde for at det skal skade andre sjømatprodukt. Det er bare tull og tøys, det, sier skipper Dag Narve Myklebust, daglig leder i Kato Fangst AS og skipper på hvalskuta «Kato», til Fiskeribladet.

Hvaldebatten Formålet med lovendringsforslagene er at tang og tare skal bli inkludert i markedsføringsarbeidet til Norges sjømatråd og i arbeidsområdet til havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Partiene Høyre, Fremskrittspartiet (Frp) og Rødt har foreslått at hvalkjøtt også skal inkluderes i markedsføringen, men fikk ikke gehør hos de andre partiene da saken ble behandlet i Næringskomitéen.

De