Sjøtjenesten dro opp lenker med spøkelsesgarn på et fiskefelt i Troms i mars 2022.

Da fant de 23 døde niser i tillegg til annen fangst, i lenker som skal ha stått i sjøen siden november 2021.

En skipper er siktet for grov overtredelse av dyrevelferdsloven og havressursloven. Det ble begjært tilståelsesdom. Saken var berammet for behandling mandag 11. desember 2023 i Nord-Troms og Senja tingrett.

Men fiskekjøper Karl Alberth Hansen i Karls Fisk og Skalldyr i Tromsø, mener at også Sjøtjenesten har et ansvar og at de burde fulgt opp saken tidligere.