Onsdag skriver politiet i Finnmark at det er 21 år gamle Marcus Bangås fra Nordland som er savnet etter redningsaksjonen i Lopphavet tirsdag.

– Det ble i går søkt med store ressurser både på havoverflaten og i lufta uten å gjøre funn av den savnede. Det er gjort funn av gjenstander som politiet mener tilhører den savnede Marcus Bangås. Fiskebruket som sto i sjøen er undersøkt, skriver politiet.

Navnet frigis i samråd med de pårørende.

– Enormt leteområde

– Dette er snakk om et enormt havområde og selv med drivbaneberegninger som tar høyde for tidevann, strøm og vindretning er det vanskelig å definere og snevre inn et søksområde. Vi ønsker derfor å bruke noen tid på dette før vi igangsetter et målrettet organisert søk, opplyser stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i politiet.

Forsvaret, Redningsselskapet og Bristow er varslet for å kunne bistå med ytterligere overflate søk ved ulykkesstedet, inn over mot land og utover fra ulykkesstedet. Bristow har gjort søk i området i formiddag.

– Driftsberegningene viser at det er mulig at havstrømmene kan ha ført den savnede mot Sørøya, men også videre ut i åpent hav. Noe som gjør leteområdet enormt, uttaler Sirma-Tellefsen.

For stort for ROV

Politiet undersøker nå om det vil kunne la seg gjøre å søke med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) og sonar under havoverflaten. Det gjøres også beregninger på dette i forhold til funnene som ble gjort i går, samt drivbanen.

– Foreløpig er det ikke aktuelt å ta ROV i bruk. Det aktuelle søkeområdet er for stort til å søke med ROV, melder politiet.

– Sterkt ønske

-Med et så stort område er det krevende både å lete og organisere søket, men vi vil sette inn de ressursene som er nødvendig og som kreves i et målrettet organisert søk. Vi har et sterkt ønske om å finne den savnede, sier Sirma-Tellefsen.

I tillegg til planleggingen av SEAO-søket (søk etter antatt omkommet) er politiet i gang med etterforskningen av hendelsen. Den andre personen som var om bord i fiskefartøyet er avhørt.

– Det som har framkommet så langt er at mannen falt over bord i forbindelse med at de skulle dra inn en garnlenke og ble så raskt ført bort av havstrømmen. Det ble kastet ut livbøye men uten hell.