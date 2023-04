Mannen i slutten av 80-årene er dømt for plagsomme, hensynsløse og skremmende trusler mot Fiskebåt Nord. Han er dømt for å ha sendt minst to brev til Fiskebåt Nord og brutt straffeloven på to punkter.

Straffen har Nord-Troms og Senja tingrett satt til 18.000 kroner i bot og sakskostnader på 2000 kroner. Det var iTromsø som først meldte om saken.

Tidligere domfelt

Politimesteren i Troms satte mannen under tiltale for å ha sendt minst to trusselbrev til Fiskebåt Nord.

Ifølge dommen er bakgrunnen for mannens sinne en mange år gammel uenighet om kvoterettigheter.