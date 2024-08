– Vi har sett en betydelig økning i antall søkere til læreplass innen fiske- og fangst, og ønsker å sikre at alle som vil utdanne seg til fiskere, får muligheten, uttaler leder ved seksjon for fag- og yrkesopplæring May Bente Eriksen.

Illustrasjonsfoto: Bjørn Lønnum Andreassen