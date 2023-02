Det mener Norske Havner-direktør, Kjell-Olav Gammelsæter.

Organisasjonene Norske Havner, Sjømat Norge, Norges Fiskarlag og Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) er skeptiske til myndighetenes framtidsplaner for kysten.

Mandag deltok de på et innspillsmøte om Nasjonal Transportplan (NTP), som de mener allerede er på feil kurs.

– Den nye transportplanen blir ikke lagt fram før våren 2024, men allerede nå ser det ut til at framtidens arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten blir nedprioritert, mener Norske Havner-direktør Kjell-Olav Gammelsæter.

Nasjonal Transportplan 13. februar møtte næringslivet og interesseorganisasjoner myndighetene for å komme med innspill for den kommende Nasjonal transportplan (NTP).

Nasjonal transportplan (NTP) er en stortingsplan som presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke målsettinger og prinsipper regjeringen legger til grunn for den.

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet arbeider nå med neste Nasjonal transportplan, som tar for seg perioden 2025–2036.

Flere sjømat- og kystorganisasjoner mener regjeringens planer vil bety en nedprioritering av infrastrukturen langs kysten. Kilde: Regjeringen.no/NFKK/Store Norske leksikon

– Viktig at kysten nå reiser seg

I en felles pressemelding forklarer organisasjonene at de mener kysten nedprioriteres.

– Med de ambisjonene regjeringen har for å gjøre Norge til en ledende havnasjon, og øke eksportsatsingen med 50 prosent fram til 2030, vil det være et stort paradoks om regjering og storting nå ikke benytter muligheten til å satse på kystinfrastruktur. Men jeg vet at prioriteringene blir tøffe og derfor er det viktig at kysten nå reiser seg og krever sin rettmessige del av NTP-kaka, forklarer Gammelsæter.

Viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen, kommenterer at forventningene til regjeringen var store som følge av målet om å være en ledende havnasjon.

– Men med de signalene som har kommet fra arbeidet så langt, så er vi sterkt bekymret for at det ikke følges opp. Et konkret innspill er å fjerne flaskehalsene mellom bane, vei og havner, uttaler han.

– Forhistorisk infrastruktur

Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag mener at avstanden mellom hav og marked må bli kortest mulig.

– Det kan ikke skje gjennom en forhistorisk infrastruktur, slik vi har mange steder langs kysten i dag. Heldigvis er fiskeri- og sjømathavnene nå på statlige hender igjen, men det må også følges opp med investeringsmidler, mener han.

Nettverk fjord- og kystkommuner mener at regjeringens føringer for Nasjonal Transportplan i praksis betyr en nedprioritering av kystinfrastrukturen.

– Derfor ser det ut til at regjeringens arbeid med ny NTP kan grunnstøte lenge før første utkast er sendt til regjering og storting. Problemet er manglende nytenkning i samferdselspolitikken, og at alt strategisk arbeid starter som en videreføring av tidligere års politikk, uttaler daglig leder Bernt Lind-Aaby.