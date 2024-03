Eksportkonferansen er et årlig arrangement for norsk, eksportrettet næringsliv. Konferansen arrangeres av Eksfin og Innovasjon Norge som er statlige virksomheter og på ulikt vis skal fremme norske bedrifters konkurransekraft i det internasjonale markedet.

Vinner av Eksportprisen 2024 er Aker BioMarine som holder til på Lysaker. De er et bioteknologi- og krillfangstselskap som fangster krill i Antarktis og forsker, produserer og selger krillbaserte ingredienser.

Krillen de fangster bruks blant annet til fiske- og dyrefor.

Administrerende direktør Matts Johansen fra Aker BioMarine var glad for å motta Eksportprisen 2024. Foto: Kilian Munch

– Eksportsuksess

91 prosent av selskapets omsetning er fra eksport. Dette er juryen imponert over.

Selskapets hovedmarkeder er i Amerika og Asia.

– Det er flott å se et norsk selskap som skaper en eksportsuksess ut av en ressurs fra havet som kan brukes til både fiskefor og ernæring for mennesker. Aker BioMarine er et virkelig godt eksempel på innovativ norsk eksport, uttaler næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Stolte

Matts Johansen, administrerende direktør Aker BioMarine skriver i en epost til Fiskeribladet at de er stolte over å motta Eksportprisen, som en anerkjennelse til det de har bygget opp siden de startet selskapet i 2006.

– Men først og fremst er dette en heder til våre ansatte som hver dag tenker nytt og legger ned det arbeidet som kreves for å lede en industri som vil selv har skapt.