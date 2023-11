Det melder Fiskebåt i en pressemelding torsdag.

I 13 år var han ordfører i Norges Sildesalgslag og i mer enn 10 har han vært ordstyrer på Fiskebåt sentralt sitt årsmøte. Han vært fisker og skipper på ringnotfartøyet «Nordfisk», hjemmehørende i Bodø.

Tredje generasjon reder

– Jeg er tredje generasjon ringnotreder og startet selv som fisker i 1987, men som styreleder i Fiskebåt Nord er jeg opptatt av at jeg skal jobbe for alle medlemmene, enten de representerer krabbefartøy, sjøpattedyr eller andre fartøygrupper. Her skal vi jobbe for alle medlemmene sine interesser, sier Andreassen i meldingen.

Han opplyser at det blir en prioritert oppgave å formidle hva fiskerinæringen driver med, og hvor viktig den er for både bosetting og sysselsetting langs kysten.

– Stormakt innen fiskeri

– Avstanden mellom de som styrer og vi som driver næring er stor og jeg opplever ofte at kunnskapsnivået er for lavt blant politikere. Men det er vår oppgave å gjøre noe med det, og formidle hva vi driver med. Vi må få fram at det er fiskernes innsats som gjør at vi er en stormakt innen fiskeri, og at vi driver en moderne og miljøvennlig næring, sier Andreasssen.

Ivar Andreassen tar over etter Marius Ytterstad.

Fiskebåt Nord er et regionlag i Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon, og dekker fylkene Finnmark, Troms og Nordland.