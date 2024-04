NRK søkte i mars Fiskeridirektoratet om dispensasjon fra regelverket som sier at det kun er tillatt å fiske kongekrabbe med teiner i Øst-Finnmark. Det viser et dokument Fiskeribladet har fått innsyn i.

Bakgrunnen er at statskanalen har jobbet med en tv-produksjon, der de følger Isak Dreyer (30) og hunden Buster på tur gjennom Norge. Underveis skal han finne drømmetomta til koia si, og jakt og personlige møter, er, ifølge søknaden, drivende.

Fiskeren og tømreren fra Bodø har deltatt i TV-serier som «Norges tøffeste», «Farmen kjendis» og «Vinnerschkalle».

Søkte kort før filming

I den anledning ønsket statskanalen å fiske kongekrabbe i Jarfjorden utenfor Kirkenes. Fjorden ligger innenfor kvoteregulert område. Det NRK ønsket dispensasjon fra, er ikke kravet om å fiske inntil 10 krabber årlig, men at du må bruke teiner som fangstredskap.

Det fikk Dreyer og statskanalen lov til, bekrefter både prosjektleder Dag André Koteng og Fiskeridirektoratet overfor Fiskeribladet.

Dreyer er fridykker, og fisker kun ved hjelp av egne hender.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Fisket ble gjennomført for hånd, på en verdig måte, i henhold til dispensasjonen som ble gitt av Fiskedirektoratet, opplyser Koteng til Fiskeribladet.

Han legger til at hovedpersonen selv, Dreyer, er utilgjengelig på jobbreise til ut i mai. Selve serien skal på luften i 2025.

I søknaden skriver Koteng at det er kanalens forståelse at fangsten vanligvis er begrenset til teiner med fluktåpning for å unngå spøkelsesfiske. Han presiserer der at NRK «dykker tungt ned i paragrafene» når serien lages, da for å følge regelboka.

– Behandle med verdighet

I søknaden understreker prosjektlederen at det er viktig for NRK at TV-serien på ingen måte bidrar til å sette fart på ulovlig fiske. Og at kongekrabben ville bli behandlet med verdighet om det ble gitt dispensasjon. Blant annet ved å understreke hvorfor andre ikke må fiske på denne måten.

– Hvorfor ønsker NRK og Dreyer å fiske for hånd, når det ikke er lov i dag med hensyn til dyrevelferd?

– Det er av min oppfatning, etter å ha snakket med Fiskeridirektoratet, at denne paragrafen først og fremst finnes fordi det har sirkulert innhold av folk som fisker kongekrabbe på en uverdig måte; hvor eksempelvis krabbeklørne dras av under fangsten, skriver Koteng i en epost.

Han forteller at uverdig fiske ikke er NRKs intensjon, og at kanalen ble oppfordret av Sør-Varanger kommune om å snakke med Fiskedirektoratet om en eventuell dispensasjon.

– Ved å ikke bruke teine kommer vi tettere på krabben og kan vise frem og formidle på en tydeligere måte. Både NRK og Dreyer er opptatt av dyrevelferd, og i serien gjør vi det vi kan for å ivareta nettopp dette, skriver han.