Hvorfor spiser vi nordmenn så lite fisk, når Vitenskapskomiteen for mat og miljø sier vi bør spise en god del mer enn det vi gjør i dag? Det var tema under et lunsj-arrangement i Bergen torsdag.

Men det gikk ikke mange sekundene fra debatten skulle i gang før arrangør Monica Langeland i Future Ocean Incubator tok til scenen for å kommentere det mange hadde fått med seg: lunsjen der man skulle finne ut hvorfor vi ikke spiser fisk var sjømatfri.

– Jeg må komme med en sterk beklagelse over at det ikke serveres sjømat. Litt av det er sen bestilling og litt av det er manglende valg der vi bestiller, fortalte hun fra scenen.

Monica Langeland leder Future Ocean Incubator Foto: Kjersti Sandvik

– Kjedelig og litt urettferdig

– Kunne dere ikke gått på butikken og kjøpt noe fiskekaker?

– Jo, men det tar tid å stå og steike og klargjøre selv. Det er derfor vi bruker catering. Å lage mat tar tid. Men med stor innsats burde vi fått det til. Men dette er egentlig et godt bilde på livet vi lever i dag. Det er derfor vi i Norge ofte ender men kjøttdeig i dagligvarehandelen: ungene maser, og vi lager det som er enkelt, sier Langeland til Fiskeribladet.

At avisen skriver sak om dette er hun ikke helt fornøyd med.

Lover sjømat

– Men dette var veldig kjedelig og det føles litt urettferdig at vi får denne saken etter at vi har stått på for å fortelle om sjømat og fisk. Men sånn ble det nå. Så lover jeg at når vi arrangerer noe senere skal det være sjømat igjen! sier hun.

Ifølge Langeland er dette også et eksempel på at det er vanskelig å få til sjømatalternativer, både på arrangementer og i hverdagen. Hun trekker fram da hun var med å arrangere konferansen Kvinner i Havet ved et hotell i Bergen. Det var booket tre måneder i forveien.

– 300 stykker skulle komme, og vi fikk beskjed om at det ikke lot seg gjøre å servere sjømat. Da ble det dyrere. Vi insisterte, men fikk beskjeden om at «hummer er for dyrt». Vi sto på vårt, og fortalte at vi ville ha kun sjømat og vegetar, eller så ville vi finne et nytt hotell. Da lot det seg gjøre, sier hun.

Hun tror ofte det er viljen det står på, samt kunnskapen hos kokkene hos cateringselskap.

– Om man ikke spør spesifikt er det kylling og vegetar man får. Vegetar blir ofte tenkt på som det eneste miljøvennlige alternativet, sier hun.