Mandag fortalte Gunnar Haagensen i klippfiskgiganten Jangaard Export at Innovasjon Norge er helt fraværende i Norge, og «burde vært lagt ned for lenge siden».

Han viser til at de fleste norske fiskeforedlingsselskapene bygger ut kapasitet i Europa på grunn av at man får 50 prosent støtte for investeringer gjort i desentraliserte områder i Europa.

– Når vi nå bygger i Italia får vi 50 øre tilbake for hver krone vi investerer. I Norge er vi heldige om vi får et lån.