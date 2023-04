Forrige uke la Multiconsult fram en rapport bestilt av en rekke havvindaktører, som skapte furore hos fiskernes organisasjoner. Fiskarlaget krevde rapporten trukket, og Fiskebåt og Pelagisk forening var også kritiske. Tirsdag leverer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram sine anbefalinger til utbygging av havvind for staten. Det er NVEs anbefalinger fiskernes organisasjoner sier de vil forholde seg til, i motsetning til Multiconsults. – Ekstremt beklagelig – Jeg uttaler meg kun på vegne av selskapet jeg er en del av, men jeg synes det er sterkt beklagelig at reaksjonene på rapporten ble som de ble, sier administrerende direktør Gunnar Birkeland i havvindutbyggeren Source Galileo Norge.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.