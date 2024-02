I 2018 startet Fiskeridirektoratet å bruke fartøyet «Eir» til kontroll av fiskebåter. I sommer gjør den sine aller siste jobber for norske myndigheter, etter seks år i tjeneste.

Kontrakten hadde en varighet på fem år, i tillegg til to muligheter for forlengelse med ett år. Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen meddeler i et brev sendt til selskapet Norwegian Rig Shuttle i slutten av januar at det ikke er ønskelig å benytte seg av det siste året.