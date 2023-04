I starten av mai skal regjeringspartiet Arbeiderpartiet velge sine ledere. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har siden 2019 vært én av partiets to nestledere.

Nå melder TV 2 og Dagbladet at det er en sjanse for at han ryker som nestleder. Onsdag meldte Dagbladet at valkomiteen heller vil velge inn næringsminister Christian Vestre. Avisen melder at dette skjedde etter at statsminister og partileder Jonas Gahr Støre personlig grep inn.

Støtte fra nord

TV 2 melder derimot dagen etter at det ikke er endelig avklart hvorvidt Skjæran vil fortsette som nestleder eller ei, men at statsministeren ikke hadde innvendinger mot å heller velge Vestre.

Tradisjonelt har Arbeiderpartiet hatt en representant fra nord for Dovre i ledergruppa, og flere Arbeiderpartipolitikere fra nord advarer overfor NRK å vrake Skjæran som nestleder.

Nordlys sin politiske redaktør Skjalg Fjellheim skriver i en kommentar denne uken at det ikke nødvendigvis er en garanti for nordnorsk gjennomslag med en person fra Nord-Norge i partiledelsen. Han skriver samtidig at en vraking av Skjæran kan lede til «kompensasjon» til Nord-Norge, enten i form av en nordnorsk partisekretær, en ny statsråd fra landsdelen eller flere plasser i sentralstyret.

Tidligere har også Tonje Brenna vært trukket frem som aktuell som nestleder, og Hadia Tajik ble tidligere løftet frem av Rogaland Ap.

Ville ikke kommentere

Under regjeringens havkonferanse mandag, før de siste spekulasjonene, spurte Fiskeribladet om han ønsket å kommentere det kommende ledervalget i Ap.

– Nestleder-rollen i Arbeiderpartiet: Vil du si noe om hva du tenker om den?

– Nei, svarte han da.

– Tror du at du er nestleder etter landsmøtet i mai?

– Det er satt ned en valgkomité som skal jobbe med dette, fortalte han videre, og la til at han ikke ønsket å si mer om det.