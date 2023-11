Det har gått to år siden 29-åringen tok over toppjobben hos Ervik Havfiske AS.

Nå forteller den administrerende direktøren hvordan overgangen har vært og hva som er ståa i selskapet. Fra en meget ryddig arbeidspult.

– Det er bedre med VR-briller enn svære skjermer som bare er i veien på pulten. Med disse kan jeg velge hvordan kontoret mitt skal se ut også. Jeg synes sånne ting er skikkelig stilig. Jeg er tech-nerd, sier han.

Rederiet med base på Stad har blant annet lagt vekt på å få bedre internettforbindelse om bord i fartøyene.