Allerede i fjor søkte den unge jenta seg inn i fiskermanntallet. Da fikk hun det første avslaget fordi hun gikk studiespesialisering. Manntallsforskriften fra 18. desember 2008 sier nemlig at skole og utdanning regnes som en fulltidsjobb.

Likevel finnes det unntak. I en merknad i forskriften står det at personer som er under utdanning innen fiskerifag og annen utdanning rettet mot arbeid om bord i fiskefartøy kan tas opp på blad A eller B om vilkårene ellers er oppfylt.

I sommer hadde 16-åringen fra det lille fiskeværet Kamøyvær i Finnmark sett seg ut en båt hun ville kjøpe. De planene har hun foreløpig lagt på is. Foto: Kjell-Vidar Forsberg

Nytt avslag

Dette gjorde at Forsberg byttet fra studiespesialisering over til blå linje, en linje rettet mot fiskeri og havbruk. Likevel fikk hun nytt avslag.

– Det er veldig kjipt at alt stopper opp, bare fordi jeg har lyst til å ta en utdannelse, sier Emma Forsberg til NRK.

«Naturbruk har sider som kan være rettet mot arbeid om bord på fiskefartøy. Fiskeridirektoratet finner likevel ikke at slik utdanning kan sidestilles med de nevnte utdanninger (maskinist/kokk/nautikk), da disse er mer spesialiserte og ivaretar mer grunnleggende og nødvendige funksjoner om bord på et fiskefartøy», heter det i avslaget.

– De sier på en måte at det som trengs om bord på båter er kokker, men ikke fiskere. Det er helt merkelig, sier 16-åringen til NRK.

Emma Forsberg kommer fra en fiskerfamilie der både mor og far er fiskere. Foto: Kjell-Vidar Forsberg

– Ingenting er blitt bedre på ti år

Foreldrene til Forsberg har valgt å involvere en advokat fra Norges Fiskarlag i saken.

– På ti år er ingenting blitt bedre, forteller pappa Kjell-Vidar Forsberg til Fiskeribladet og viser til en leder i Fiskeribladet publisert 24. mai 2013.

Den tar for seg historien om 16 år gamle Werner Lending som ikke fikk lov til å bli fisker, til tross for at han hadde drevet med fiske i mange år. Grunnen var at han var skoleelev.

Kjell-Vidar Forsberg synes det er rart at man ikke skal få gå på skole og være fisker samtidig. – Fiskeridirektoratet for eksempel, de lyser ut stillinger der de gjerne vil at folk skal ha bachelor- og mastergrader. Men du får ikke lov å opparbeide deg relevant erfaring på havet mens du tar utdanning. Et ganske stort paradoks vil jeg påstå. Foto: Privat

Vil ikke kommentere

Fiskeridirektoratet skriver i en epost til Fiskeribladet at de kjenner til saken og har mottatt klagen.

– Det er derfor ikke naturlig for oss å kommentere denne enkeltsaken for øyeblikket, siden den er til behandling, skriver fungerende kommunikasjonsdirektør Nadia Jdaini.