Sommeren 2021 ble over 200 fritidsbåter fraktet på landeveien mellom Listeid og Sigersvoll. I 1951 skrev for øvrig Vestlandske Tidende at båttrekket på Lista var landets eldste i drift.

Har overtatt driften

Ekteparet Silje og Geir Sudland fra Vanse i Farsund kommune har overtatt driften av det unike trekket. Med henger og ny traktor tok de over båter fra Kvinesdal og Stavanger da Fiskeribladet var tilstede i slutten av juni. Under koronapandemien ble det kjøpt mange nye fritidsbåter og det har gitt en økning i trafikken over Listeid og den er størst i fellesferien.