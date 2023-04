– Jeg hadde ikke satt ansiktet mitt på denne om jeg ikke trodde på konseptet, sier Sig Hansen til Fiskeribladet. Han er best kjent fra TV-serien Deadliest Catch, men torsdag møtte han opp utenfor Havforskningen i Bergen for å vise frem duppedingsen til selskapet Resqunit, der han selv er en av de største eierne. Foran en håndfull mennesker viste han og selskapet frem blåseinnretning som festes på krabbeteiner for å hindre spøkelsesfiske. – Ikke kast den for langt! Håven er ikke så lang, lyder det fra siden rett før Hansen kaster teinen i det omtrent ti meter dype vannet utenfor Havforskningen.

